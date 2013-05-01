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İtalya 11 katılımcıyla Flower Show İstanbul’da
İtalya, 24-27 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek. Flower Show İstanbul Süs Bitkileri Peyzaj ve Yan Sanayileri İhtisas Fuarı’nda, 11 katılımcı firmayla ziyaretçilerini ağırlayacak.
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Bu Davet Bizim!
12. Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi’ne davetlisiniz…
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Yeni Başkan Ahmet Dündar…
Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi ve yeni yönetimin görev dağılımını yaptı…
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SÜSBİR’e Yeni Yönetim
Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) 9. Olağan Genel Kurul’u 24-25 Eylül 2016 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Resmi olmayan ilk sonuçlar şu şekilde…
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Tecrübesini Teknoloji ile Destekliyor…
Son yıllarda kooperatifçiliğe ilgi giderek artıyor. Bunun önemli sebeplerinden birisi de S.S. Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi gibi olumlu örneklerin artması…
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Gölge Ağacı – Phytolacca dioica
Phytolacca dioica Arjantin, Brezilya ve Uruguay’da doğal olarak yetişiyor. Türkçe adı Gölge Ağacı olarak geçiyor. Gerçekten de adı üstünde olan bu ağacı Türkiye’de de kullanmak mümkün.
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Güzel hareketlerden ‘bahçe gerillaları’
Gerilla Bahçeciliği olur mu olur… Yetkililerden izin alınmadan yapıldığı için gerilla bahçeciliği ismini almış. İsmi her ne kadar yasadışı gibi dursa da, yeşili arttırmaya çalışan bir etkinliktir.
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Zeytin’den yeni sera ve yeni ürünler
Antalya Bölgesi’nin özel bitkisel ihtiyacını karşılayan Zeytin Peyzaj, dünyanın birçok bölgesindeki uygun bitkiyi Antalya’ya getirdi.
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YENİ ÜRÜNLER
Bu Davet Bizim!
12. Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi’ne davetlisiniz…Devamı
Yeni Başkan Ahmet Dündar…
Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi ve yeni yönetimin görev dağılımını yaptı…Devamı
Tecrübesini Teknoloji ile Destekliyor…
Son yıllarda kooperatifçiliğe ilgi giderek artıyor. Bunun önemli sebeplerinden birisi de S.S. Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi gibi olumlu örneklerin artması…Devamı
Gölge Ağacı – Phytolacca dioica
Phytolacca dioica Arjantin, Brezilya ve Uruguay’da doğal olarak yetişiyor. Türkçe adı Gölge Ağacı olarak geçiyor. Gerçekten de adı üstünde olan bu ağacı Türkiye’de de kullanmak mümkün.Devamı
Zeytin’den yeni sera ve yeni ürünler
Antalya Bölgesi’nin özel bitkisel ihtiyacını karşılayan Zeytin Peyzaj, dünyanın birçok bölgesindeki uygun bitkiyi Antalya’ya getirdi.Devamı
PEYZAJ ve EKOLOJİK YAŞAM DERNEĞİ KURULUYOR
Kısa adı “Peyzaj ve Ekolojik Yaşam Derneği” olan ‘Peyzaj Varlıklarını Koruma, Ekolojik Yaşamı ve Bitkisel Üretimi Destekleme, Derneği’ İzmir’de kuruluyor.Devamı
Kırılmayan saksı
Çankaya Plastik üretim sahasında uzun yıllar bekleyen saksıların, taşınması sırasında yaşanan sıkıntıları bertaraf etmek için yeni bir saksı geliştirdi. Yeni bir kalıpla hazırlanan ve polietilen hammadde kullanarak tasarlanan saksıların, taşıma esnasında kırılması halinde yenisiyle değiştirilmesi garanti ediliyor. Sevkiyat sırasında yaşanan hatalardan dolayı böyle bir ürün yapma kararı aldıklarını ifade eden Tanfer Oruç, bu ürünü 5 litreden 110 litreye kadar üreteceklerini açıkladı.Devamı
Çimdeki gerçek mucize
Ziraat Mühendisi Ahmet Gülgün on beş yıldır çim üzerine çalışıyor. On yıldan bu yana da sadece vejatatif olarak çoğalan Zoysia üzerine çalışıyor. Zoysia gölgede gelişiyor, uygulanan sahayı kapladıkça içerisindeki yabancı otu yok edebiliyor, tuzlu suya rağmen başarılı sonuç alınıyor, hastalık ve zararlısı için çok az ilaç kullanılıyor, ince tekstürlü çimler gibi kısa kesilmesi için özel makineler gerektirmiyor ve bu nedenle de bakım maliyetleri çok düşük…Devamı
Kokulu peyzaj gülleri
Çiçek Zamanı (Floratimes) iç piyasada dayanıklılığıyla tanınan minyatür ve baston güllerinin yanına kokulu bahçe güllerini ekledi. Yaklaşık dört yıldır kokulu bahçe gülleri üzerinde çalışan Çiçek Zamanı uzmanları en iyi kokan ve en güzel renklerden oluşan bir portföy oluşturdu. Anaçlıklar dahil olmak üzere topraksız ortamda yetiştirilen kokulu bahçe gülleri nemotod gibi tehlikeli hastalıklardan korunmuş olarak satışa sunuluyor.Devamı
Yeşil alanınız büyükse inceleyin!
Geniş yeşil alanların çimlerinin ev bahçeleri için üretilmiş küçük çim biçme makineleri veya amatör çim biçme traktörleriyle halledilmesi, önce fiyatı nedeniyle tercih edilse de daha sonra işletim giderlerinin yüksekliği ve ekonomik ömürlerinin kısalığı kullanıcıları profesyonel makinelere yöneltiyor.Devamı