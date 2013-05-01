Yeni Başkan Ahmet Dündar… Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi ve yeni yönetimin görev dağılımını yaptı… Devamı

Tecrübesini Teknoloji ile Destekliyor… Son yıllarda kooperatifçiliğe ilgi giderek artıyor. Bunun önemli sebeplerinden birisi de S.S. Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi gibi olumlu örneklerin artması… Devamı

Gölge Ağacı – Phytolacca dioica Phytolacca dioica Arjantin, Brezilya ve Uruguay’da doğal olarak yetişiyor. Türkçe adı Gölge Ağacı olarak geçiyor. Gerçekten de adı üstünde olan bu ağacı Türkiye’de de kullanmak mümkün. Devamı

PEYZAJ ve EKOLOJİK YAŞAM DERNEĞİ KURULUYOR Kısa adı “Peyzaj ve Ekolojik Yaşam Derneği” olan ‘Peyzaj Varlıklarını Koruma, Ekolojik Yaşamı ve Bitkisel Üretimi Destekleme, Derneği’ İzmir’de kuruluyor. Devamı

Kırılmayan saksı Çankaya Plastik üretim sahasında uzun yıllar bekleyen saksıların, taşınması sırasında yaşanan sıkıntıları bertaraf etmek için yeni bir saksı geliştirdi. Yeni bir kalıpla hazırlanan ve polietilen hammadde kullanarak tasarlanan saksıların, taşıma esnasında kırılması halinde yenisiyle değiştirilmesi garanti ediliyor. Sevkiyat sırasında yaşanan hatalardan dolayı böyle bir ürün yapma kararı aldıklarını ifade eden Tanfer Oruç, bu ürünü 5 litreden 110 litreye kadar üreteceklerini açıkladı. Devamı

Çimdeki gerçek mucize Ziraat Mühendisi Ahmet Gülgün on beş yıldır çim üzerine çalışıyor. On yıldan bu yana da sadece vejatatif olarak çoğalan Zoysia üzerine çalışıyor. Zoysia gölgede gelişiyor, uygulanan sahayı kapladıkça içerisindeki yabancı otu yok edebiliyor, tuzlu suya rağmen başarılı sonuç alınıyor, hastalık ve zararlısı için çok az ilaç kullanılıyor, ince tekstürlü çimler gibi kısa kesilmesi için özel makineler gerektirmiyor ve bu nedenle de bakım maliyetleri çok düşük… Devamı

Kokulu peyzaj gülleri Çiçek Zamanı (Floratimes) iç piyasada dayanıklılığıyla tanınan minyatür ve baston güllerinin yanına kokulu bahçe güllerini ekledi. Yaklaşık dört yıldır kokulu bahçe gülleri üzerinde çalışan Çiçek Zamanı uzmanları en iyi kokan ve en güzel renklerden oluşan bir portföy oluşturdu. Anaçlıklar dahil olmak üzere topraksız ortamda yetiştirilen kokulu bahçe gülleri nemotod gibi tehlikeli hastalıklardan korunmuş olarak satışa sunuluyor. Devamı

Yeşil alanınız büyükse inceleyin! Geniş yeşil alanların çimlerinin ev bahçeleri için üretilmiş küçük çim biçme makineleri veya amatör çim biçme traktörleriyle halledilmesi, önce fiyatı nedeniyle tercih edilse de daha sonra işletim giderlerinin yüksekliği ve ekonomik ömürlerinin kısalığı kullanıcıları profesyonel makinelere yöneltiyor. Devamı