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Güncel HABERLER

İtalya 11 katılımcıyla Flower Show İstanbul’da

İtalya 11 katılımcıyla Flower Show İstanbul’da

Bu Davet Bizim!

Bu Davet Bizim!

Yeni Başkan Ahmet Dündar…

Yeni Başkan Ahmet Dündar…

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SEKTÖR HABERLERİ

SÜSBİR’e Yeni Yönetim

SÜSBİR’e Yeni Yönetim

Manavgat- Alanya Begonvil hattı…

Manavgat- Alanya Begonvil hattı…

Bayındır’dan Gelişmeler…

Bayındır’dan Gelişmeler…

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BU MEVSİM

Pennisetum setaceum

Pennisetum setaceum

Acanthus Mollis

Acanthus Mollis

Dichondra argenta ‘Silver Falls’ 

Dichondra argenta ‘Silver Falls’ 

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YENİ ÜRÜNLER

Bu Davet Bizim!

Bu Davet Bizim!

12. Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi’ne davetlisiniz…

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Yeni Başkan Ahmet Dündar…

Yeni Başkan Ahmet Dündar…

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi ve yeni yönetimin görev dağılımını yaptı…

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Tecrübesini Teknoloji ile Destekliyor…

Tecrübesini Teknoloji ile Destekliyor…

Son yıllarda kooperatifçiliğe ilgi giderek artıyor. Bunun önemli sebeplerinden birisi de S.S. Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi gibi olumlu örneklerin artması…

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Gölge Ağacı – Phytolacca dioica

Gölge Ağacı – Phytolacca dioica

Phytolacca dioica Arjantin, Brezilya ve Uruguay’da doğal olarak yetişiyor. Türkçe adı Gölge Ağacı olarak geçiyor. Gerçekten de adı üstünde olan bu ağacı Türkiye’de de kullanmak mümkün.

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Zeytin’den yeni sera ve yeni ürünler

Zeytin’den yeni sera ve yeni ürünler

Antalya Bölgesi’nin özel bitkisel ihtiyacını karşılayan Zeytin Peyzaj, dünyanın birçok bölgesindeki uygun bitkiyi Antalya’ya getirdi.

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PEYZAJ ve EKOLOJİK YAŞAM DERNEĞİ KURULUYOR

PEYZAJ ve EKOLOJİK YAŞAM DERNEĞİ KURULUYOR

Kısa adı “Peyzaj ve Ekolojik Yaşam Derneği” olan ‘Peyzaj Varlıklarını Koruma, Ekolojik Yaşamı ve Bitkisel Üretimi Destekleme, Derneği’ İzmir’de kuruluyor.

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Kırılmayan saksı

Kırılmayan saksı

Çankaya Plastik üretim sahasında uzun yıllar bekleyen saksıların, taşınması sırasında yaşanan sıkıntıları bertaraf etmek için yeni bir saksı geliştirdi. Yeni bir kalıpla hazırlanan ve polietilen hammadde kullanarak tasarlanan saksıların, taşıma esnasında kırılması halinde yenisiyle değiştirilmesi garanti ediliyor. Sevkiyat sırasında yaşanan hatalardan dolayı böyle bir ürün yapma kararı aldıklarını ifade eden Tanfer Oruç, bu ürünü 5 litreden 110 litreye kadar üreteceklerini açıkladı.

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Çimdeki gerçek mucize

Çimdeki gerçek mucize

Ziraat Mühendisi Ahmet Gülgün on beş yıldır çim üzerine çalışıyor. On yıldan bu yana da sadece vejatatif olarak çoğalan Zoysia üzerine çalışıyor. Zoysia gölgede gelişiyor, uygulanan sahayı kapladıkça içerisindeki yabancı otu yok edebiliyor, tuzlu suya rağmen başarılı sonuç alınıyor, hastalık ve zararlısı için çok az ilaç kullanılıyor, ince tekstürlü çimler gibi kısa kesilmesi için özel makineler gerektirmiyor ve bu nedenle de bakım maliyetleri çok düşük…

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Kokulu peyzaj gülleri

Kokulu peyzaj gülleri

Çiçek Zamanı (Floratimes) iç piyasada dayanıklılığıyla tanınan minyatür ve baston güllerinin yanına kokulu bahçe güllerini ekledi. Yaklaşık dört yıldır kokulu bahçe gülleri üzerinde çalışan Çiçek Zamanı uzmanları en iyi kokan ve en güzel renklerden oluşan bir portföy oluşturdu. Anaçlıklar dahil olmak üzere topraksız ortamda yetiştirilen kokulu bahçe gülleri nemotod gibi tehlikeli hastalıklardan korunmuş olarak satışa sunuluyor.

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Yeşil alanınız büyükse inceleyin!

Yeşil alanınız büyükse inceleyin!

Geniş yeşil alanların çimlerinin ev bahçeleri için üretilmiş küçük çim biçme makineleri veya amatör çim biçme traktörleriyle halledilmesi, önce fiyatı nedeniyle tercih edilse de daha sonra işletim giderlerinin yüksekliği ve ekonomik ömürlerinin kısalığı kullanıcıları profesyonel makinelere yöneltiyor.

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